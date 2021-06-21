21 Haziran 2021, Pazartesi
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Türkiye'nin yeni gururu! SİDA hedefleri tam isabet vurdu
Milli Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen SİDA’nın ilk atışını gerçekleştirdiği Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu.
Milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hedefini tam isabet vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, milli imkanlarla geliştirilen SİDA'nın ilk atışını gerçekleştirdiği Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SİDA'nın hedefini vurduğu anlar paylaşılarak, "Denizkurdu-2021 Tatbikatı'nda milli imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu" ifadelerine yer verildi.