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Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar! Yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor?

A Haber
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Giriş: 03.07.2022 11:06
Türk Savunma Sanayii, geleceğin muharebe sahasında oyun değiştirecek yerli ve milli ürünler geliştiriyor.  Peki, Mehmetçiğin kullandığı yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor? Hangi ülkelere ihracat yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATAN MİLLİ SİLAHLAR

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