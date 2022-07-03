03 Temmuz 2022, Pazar
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Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar! Yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor?
Türk Savunma Sanayii, geleceğin muharebe sahasında oyun değiştirecek yerli ve milli ürünler geliştiriyor. Peki, Mehmetçiğin kullandığı yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor? Hangi ülkelere ihracat yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.