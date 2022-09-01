01 Eylül 2022, Perşembe
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TSK'nın sahada eli gözü ve kulağı olacak! Robot asker BARKAN
HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı "Barkan" bünyesinde bulundurduğu silah, haberleşme ve otonomi sistemleri ile arazide Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) büyük kolaylık sağlayacak.