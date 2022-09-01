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TSK'nın sahada eli gözü ve kulağı olacak! Robot asker BARKAN

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Giriş: 01.09.2022 16:29
HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı "Barkan" bünyesinde bulundurduğu silah, haberleşme ve otonomi sistemleri ile arazide Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) büyük kolaylık sağlayacak.
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