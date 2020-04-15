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15.04.2020

Uzman isimden vatandaşlara uyarı: Şifrelerinizi acilen değiştirin |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle internet ve online görüşme platformlarının kullanımı son dönemde oldukça arttı. Artan kullanımlar tehditleri de beraberinde getiriyor. Peki internet kullanırken nelere dikkat edilmeli? Uygulamaları kullanırken nelere dikkat edilmeli? Güvenlik açıklarına karşı nasıl tedbir alınır? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber’de kritik uyarılarda bulundu. Kırık, büyük bir skandalın patlak verdiğini belirterek kullanıcılara "şifrelerinizi mutlaka değiştirin" uyarısında bulundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle internet ve online görüşme platformlarının kullanımı son dönemde oldukça arttı. Artan kullanımlar tehditleri de beraberinde getiriyor. Peki internet kullanırken nelere dikkat edilmeli? Uygulamaları kullanırken nelere dikkat edilmeli? Güvenlik açıklarına karşı nasıl tedbir alınır? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'de kritik uyarılarda bulundu. Kırık, büyük bir skandalın patlak verdiğini belirterek kullanıcılara "şifrelerinizi mutlaka değiştirin" uyarısında bulundu.

500 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Kırık, vatandaşlara konu ile ilgili alınması gereken tedbirleri anlatarak, "Dün en büyük skandal patlak verdi ve 500 binden fazla kullanıcının kişisel bilgilerinin hacker formları ve webin karanlık yüzü diye tabir ettiğimiz "dark web" diye tabir ettiğimiz ortamda satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Ele geçirilen bilgiler arasında elektronik posta adresleri, parolalar, güvenlik anahtarları, kişisel toplantı linkler yer alıyordu. Dolayısıyla bu durumda bu uygulamaları kullanan kullanıcılarımız izleyicilerimiz varsa acil bir şekilde şifrelerini mutlaka değiştirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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