- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Koronavirüse karşı filtreli koruma! Filtre sistemi virüsten nasıl koruyor?
İzmir'de doktorlar, koronavirüslü hastalara müdahale sırasında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini azaltan bir filtre sistemi geliştirdi. Bu sayede 7 ay boyunca sistemi kullanan hiçbir sağlık çalışanında virüse rastlanmadı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
İzmir'de doktorlar, koronavirüslü hastalara müdahale sırasında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini azaltan bir filtre sistemi geliştirdi. Bu sayede 7 ay boyunca sistemi kullanan hiçbir sağlık çalışanında virüse rastlanmadı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.