Koronavirüse karşı filtreli koruma! Filtre sistemi virüsten nasıl koruyor?

İzmir'de doktorlar, koronavirüslü hastalara müdahale sırasında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini azaltan bir filtre sistemi geliştirdi. Bu sayede 7 ay boyunca sistemi kullanan hiçbir sağlık çalışanında virüse rastlanmadı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir'de doktorlar, koronavirüslü hastalara müdahale sırasında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini azaltan bir filtre sistemi geliştirdi. Bu sayede 7 ay boyunca sistemi kullanan hiçbir sağlık çalışanında virüse rastlanmadı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.