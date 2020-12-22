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Koronavirüse karşı filtreli koruma! Filtre sistemi virüsten nasıl koruyor?

A Haber
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Giriş: 22.12.2020 11:35
Güncelleme:22.12.2020 12:22
İzmir'de doktorlar, koronavirüslü hastalara müdahale sırasında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini azaltan bir filtre sistemi geliştirdi. Bu sayede 7 ay boyunca sistemi kullanan hiçbir sağlık çalışanında virüse rastlanmadı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir'de doktorlar, koronavirüslü hastalara müdahale sırasında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini azaltan bir filtre sistemi geliştirdi. Bu sayede 7 ay boyunca sistemi kullanan hiçbir sağlık çalışanında virüse rastlanmadı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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Koronavirüse karşı filtreli koruma
Koronavirüse karşı filtreli koruma
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