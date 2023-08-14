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İzmir'de 'akıllı kolon' sistemi geliştirildi

A Haber
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Giriş: 14.08.2023 12:52
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, binanın dayanıklılığı hakkında bilgi verecek sistem geliştirildi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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