İşte Türkiye’nin en güçlü motoru! TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit A Haber'de: Kızılelma’yı uçuracak motor 6 bin beygir sınıfında

Etkinlikte Türkiye'nin en güçlü turbofan motoru da sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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