01 Eylül 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İşte Türkiye’nin en güçlü motoru! TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit A Haber'de: Kızılelma’yı uçuracak motor 6 bin beygir sınıfında
Etkinlikte Türkiye'nin en güçlü turbofan motoru da sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.