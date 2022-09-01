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İşte Türkiye’nin en güçlü motoru! TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit A Haber'de: Kızılelma’yı uçuracak motor 6 bin beygir sınıfında

A Haber
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Giriş: 01.09.2022 13:33
Etkinlikte Türkiye'nin en güçlü turbofan motoru da sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte Türkiye’nin en güçlü motoru İŞTE TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ MOTORU

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