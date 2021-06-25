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İşte PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracının görüntüleri | Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı

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Giriş: 25.06.2021 21:53
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı,(SSB) PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı’nın görüntülerini paylaştı. PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı’nın bu yıl güvenlik güçlerine teslim edileceği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı'nın görüntülerini paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç MKKA Projesi kapsamında geliştirilen sınıfının en yüksek korumasına sahip PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı kalifikasyon testlerine devam ediyor. El Yapımı Patlayıcıya karşı etkin koruma, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile mevcut araçların ötesinde bir araç olarak tasarlanan PARS IV, bu yıl güvenlik güçlerimize teslim edilecek" denildi.

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PARS IV 6x6'nın görüntüleri
PARS IV 6x6'nın görüntüleri
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