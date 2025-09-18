İstanbul’da Teknofest rüzgarı esiyor! Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine yoğun ilgi

18 Eylül 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 15:44
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2. gününde. Festivalde sergilenen Türk savunma sanayisinin gözde araçları büyük ilgi görüyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ayrıntılar aktardı.
