İstanbul'da Teknofest rüzgarı esiyor! Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine yoğun ilgi
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2. gününde. Festivalde sergilenen Türk savunma sanayisinin gözde araçları büyük ilgi görüyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ayrıntılar aktardı.