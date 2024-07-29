İmam Hatipli öğrencilerin uluslararası başarısı! Robot yarışmasında dünya şampiyonu oldular

Güney Kore'de düzenlenen robot yarışmasında dünya şampiyonu olan Türk lise öğrencileri, uluslararası bir başarıya imza attı. Öğrenciler, 3 ayrı kategoriden iki ödülle ülkeye döndü.

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