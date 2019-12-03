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03.12.2019

CERN'ün bir benzeri İstanbul Çekmeköy'de! Türkiye'nin ilk parçacık hızlandırıcısı projesi

Dünyanın en büyük parçacık fiziği baboratuvarı CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), bilim dünyasının otoritelerinden biri. Maddenin yapısını anlamak için önemli çalışmaların yürütüldüğü CERN'den ilham alan iki Türk fizikçi dairesel parçacık hızlandırıcı projesini hayata geçirdi. İşte haberin detayları…



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