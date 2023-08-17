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Başkan Erdoğan'ın ses taklidiyle dolandırıcılık yapan kişi yakalandı! Yapay zekayla dolandırıcılığa karşı önlem alınabilir mi?

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 16:59
MİT, yapay zeka ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiyi yakalattı. Peki yapay zeka ile dolandırıcılık nasıl yapılıyor? Dolandırıcılar insanları nasıl ağlarına düşürüyor? Bu gibi tuzaklara düşmemek için hangi önlemler alınabilir? Gelişmeleri Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık A Haber ekranlarında değerlendirdi.
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