11 Ocak 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli gözetim radarı tüm testleri başarıyla geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı’nın test süreçlerini başarıyla tamamladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, radar sistemini entegrasyon çalışmalarının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planladıklarını duyurdu.