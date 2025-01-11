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Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli gözetim radarı tüm testleri başarıyla geçti

Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli gözetim radarı tüm testleri başarıyla geçti

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.01.2025 11:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı’nın test süreçlerini başarıyla tamamladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, radar sistemini entegrasyon çalışmalarının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planladıklarını duyurdu.
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Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli gözetim radarı tüm testleri başarıyla geçti
Milli gözetim radarı tüm testleri başarıyla geçti
Milli gözetim radarı tüm testleri başarıyla geçti
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