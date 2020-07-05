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ANALİZ - Sosyal medyada "yalan rüzgarı" bilginin iki yüzü |Video

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Giriş: 05.07.2020 17:15
Güncelleme:05.07.2020 20:28
Türkiye sosyal medyayı kullanan ülkelerin başını çekiyor. Öyle ki yapılan araştırmalara göre 28 ülkede Twitter ve instagram kullanımında ilk sırada yer alıyoruz. Peki bu bilgi çağında sosyal medyada yer alan her bilgi doğru mu? Sosyal medyaya kim ya da kimler nasıl yön veriyor? Bilinçaltımıza sosyal medya ile nasıl bilgiler veriliyor? Toplumsal ayaklanmalarda sosyal medyanın rolü ne? İşte dünden bugüne sosyal medyada yaşananların anlatıldığı analiz haberimiz...
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