29 Temmuz 2022, Cuma
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5G teknolojisi hayatımızda neleri değiştirecek?
5G ile birlikte, artık iot evreni (nesnelerin interneti) ve etkileşim çok daha farklı bir seviyeye ulaşacak. Robotlar, makinalar, sürücüsüz araçlar, akıllı şehirler, AR/ VR uygulamaları farklı bir boyut kazanacak.
5G İLE NELER DEĞİŞECEK?
- İnsansız ve sürücüsüz araçlar
- Akıllı şehir uygulamaları
- Holografik konferans ve iletişim uygulamaların önü açılacak
- 4G ile ortalama 22 dakika süren bir HD film indirme, 5G ile 32 saniye sürecek
5G GSM TEKNOLOJİSİNİN KAPASİTESİ
- Bekleme ve gecikme zamanları açısından da çok daha hızlı kullanım sağlayacak
- 1 kilometrekare alanda 4G ile yaklaşık 10.000 cihaza servis sağlanabilirken, 5G ile bu 1 milyona çıkacak
AR artırılmış gerçeklik: Dijital maddelerin canlı görüntüye entegrasyonunu yapar
VR sanal gerçeklik: Bireylerin hayali/sanal bir ortama tamamen daldırılmasını içerir