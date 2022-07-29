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5G teknolojisi hayatımızda neleri değiştirecek?

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Giriş: 29.07.2022 15:38
5G ile birlikte, artık iot evreni (nesnelerin interneti) ve etkileşim çok daha farklı bir seviyeye ulaşacak. Robotlar, makinalar, sürücüsüz araçlar, akıllı şehirler, AR/ VR uygulamaları farklı bir boyut kazanacak.

5G İLE NELER DEĞİŞECEK?

- İnsansız ve sürücüsüz araçlar

- Akıllı şehir uygulamaları

- Holografik konferans ve iletişim uygulamaların önü açılacak

- 4G ile ortalama 22 dakika süren bir HD film indirme, 5G ile 32 saniye sürecek

5G GSM TEKNOLOJİSİNİN KAPASİTESİ

- Bekleme ve gecikme zamanları açısından da çok daha hızlı kullanım sağlayacak

- 1 kilometrekare alanda 4G ile yaklaşık 10.000 cihaza servis sağlanabilirken, 5G ile bu 1 milyona çıkacak

AR artırılmış gerçeklik: Dijital maddelerin canlı görüntüye entegrasyonunu yapar

VR sanal gerçeklik: Bireylerin hayali/sanal bir ortama tamamen daldırılmasını içerir

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