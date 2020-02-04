05 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.02.2020

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Trabzonspor 5-0 Erzurumspor maçı ÖZET izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Trabzonspor evinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilecekler. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzon'dan yaşanan son dakika gelişmelerini canlı yayında anlattı. İşte Trabzonspor'un Erzurum karşısındaki muhtemel 11'i....

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Trabzonspor evinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilecekler.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzon'dan yaşanan son dakika gelişmelerini canlı yayında anlattı.

TRABZONSPOR 5-0 ERZURUMSPOR ZTK ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMASI ÖZET İZLE

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil yapacak. Maçın VAR hakemi Hüseyin Göçek, AVAR ise Yakup Özhan.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce, K. Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, A. Parmak, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth

BB Erzurumspor (Muhtemel): Sehic, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, Scuk, İbrahim, Sissoko, Obertan, Hamroun, Oltan.

Müsabaka ahaber.com.tr ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Bordo-mavililer, ilk maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

BİR SEZON SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.

İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Obi Mikel'den flaş Emre Belözoğlu sözleri
Obi Mikel'den flaş Emre Belözoğlu sözleri
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor ÖZET İZLE
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor ÖZET İZLE
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor Trabzonspor'un 5. Golü - Alexander Sörloth
Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor (Trabzonspor'un 5. Golü - Alexander Sörloth)
Trabzonspor 4 - 0 Erzurumspor Merthan Açıl K.K.
Trabzonspor 4 - 0 Erzurumspor (Merthan Açıl K.K.)
Trabzonspor 3 - 0 Erzurumspor golü izle Anthony Nwakaeme
Trabzonspor 3 - 0 Erzurumspor golü izle (Anthony Nwakaeme)
Trabzonspor 2 - 0 Erzurumspor golü izle Yusuf Acer K.K. Video
Trabzonspor 2 - 0 Erzurumspor golü izle (Yusuf Acer K.K.) Video
Trabzonspor 1 - 0 Erzurumspor Sörloth Video
Trabzonspor 1 - 0 Erzurumspor (Sörloth) Video
Trabzonspor 5-0 Erzurumspor |ÖZET
Trabzonspor 5-0 Erzurumspor |ÖZET
Galatasaray Kayserispor maç özeti video
Galatasaray Kayserispor maç özeti video
Köpek sahaya girdi maç durdu
Köpek sahaya girdi maç durdu
GalatasarayKobe Bryant'ı unutmadı
GalatasarayKobe Bryant'ı unutmadı
Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle!
Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle!
Daha Fazla Video Göster