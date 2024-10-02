Türk derbisinde oyun durduruldu!

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçının 2'nci dakikasında sahaya tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu ve hakemlerin de uyarısıyla takımlar soyunma odasına gitti.

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