Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı İstanbul'da! İşte ilk sözleri... |Video

Trabzonspor'un KAP'A bildirdiği milli futbolcu Yunus Mallı İstanbul'a geldi. Son dakika transfer haberleri... Karadeniz temsilcisinin anlaşmaya vardığı Yunus Mallı İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu kısa bir açıklama yaptı. Mallı açıklamasında "Transfer kesinleşti diyebiliriz. Trabzon'da yapmamız gerekenler var oraya gideceğiz. Gereken açıklama kulüp tarafından yapılacak. Heyecanlıyım inşallah güzel bir süreç olacak." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu Yunus Mallı, Türkiye'ye geldi.

"YUNUS MALLI: HEYECANLIYIM..."

Yunus, havaalanında basın menusplarına yaptığı açıklamada, "Transfer kesinleşti diyebiliriz. Trabzon'da yapmamız gerekenler var oraya gideceğiz. Gereken açıklama kulüp tarafından yapılacak. Heyecanlıyım inşallah güzel bir süreç olacak." ifadelerini kullandı.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ

Fırtına, daha önce Bakasetas ve Yunus Mallı için transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirmişti.

YUNUS MALLI KİMDİR?

28 yaşındaki milli futbolcu, tüm kariyerini Almanya'da geçirdi, Kassel, M'Gladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin formaları giydi. Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Yunus, 68 gol ve 46 asistlik performans sergiledi. Kassel doğumlu futbolcu, A Milli Takım formasını da 25 defa giydi ve 1 gol attı.