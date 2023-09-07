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Trabzonspor'un yeni transferi Batista Mendy Trabzon'a ayak bastı

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Giriş: 07.09.2023 09:40
Trabzonspor, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Batista Mendy'de mutlu sona ulaştı. Fransız orta saha oyuncusu Trabzon'a ayak bastı.
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