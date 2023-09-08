08 Eylül 2023, Cuma
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Trabzonspor Nicolas Pepe'yi transfer etti! Gece saatlerinde formayı giydi İstanbul'a indi
Transfer döneminin kapanmasına artık sayılı saatler kala Trabzonspor, Arsenal’in Fildişi Sahilli futbolcusu Nicolas Pepe transferinde mutlu sona ulaştı. Kulübünden bonservisini alan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavililerle 1+1 yıllık mukavele imzalamak için gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.