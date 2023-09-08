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Trabzonspor Nicolas Pepe'yi transfer etti! Gece saatlerinde formayı giydi İstanbul'a indi

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Giriş: 08.09.2023 11:31
Transfer döneminin kapanmasına artık sayılı saatler kala Trabzonspor, Arsenal’in Fildişi Sahilli futbolcusu Nicolas Pepe transferinde mutlu sona ulaştı. Kulübünden bonservisini alan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavililerle 1+1 yıllık mukavele imzalamak için gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
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