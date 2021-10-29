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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması: Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir

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Giriş: 29.10.2021 14:38
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de namağlup lider konumunda bulunan Trabzonspor'daki transfer çalışmaları hakkında Başkan Ağaoğlu "Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir." dedi.

Süper Lig'de 24 puanla lider olan Trabzonspor Karadeniz derbisinde bugün komşusu Çaykur Rize'yi konuk edecek. Karadeniz derbisi öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Pazar günü saat 13.00-15.00 arası Avrupa'da en büyük kulüplerin dahi sahip olamadığı bir futbol akademisini devreye sokuyoruz.

Altyapıya hizmet hak ettiği şekilde değerlendirilmez ama biz bunu Trabzonspor'un hem sportif hem de ekonomik olarak çıkış noktası olarak görüyoruz.

Lige iyi başladık iyi gidiyoruz. Şu an lideriz ama önümüzde 3 koca mevsim var. Futbolda da savaşta olduğu gibi cephede sıcak savaş, propaganda ve algı olarak da soğuk savaş var.ama daha çok var. Takımın sahada göstereceği performans şampiyonluk için yetmeyebilir. Taraftar desteğinden yoksun bir Trabzonspor'un bu başarıyı elde etmesi mümkün değildir.

Bu takımı canından çok seven taraftarlara bir şampiyonluk borcumuz var. Dışarıdaki her türlü algıya uyanık olmalıyız. 1-2 hafta sonra algılarla karşı karşıya gelebiliriz. Sezon sonu inşallah hak ettiğimiz o ipi göğüslemeyi Allah bize nasip eder.

Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir.

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