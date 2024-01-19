19 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Trabzon'da 'DESTAN' yazdı! Trabzonspor 3-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU)

Trabzon'da 'DESTAN' yazdı! Trabzonspor 3-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU)

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2024 09:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam etti. Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Trabzonspor, sahasında Manisa'yı konuk etti. Fırtına genç yıldızı Enis Destan'ın şov yaptığı maçta 3-1'lik galibiyet alarak bir üst tura yükseldi. İşte gol anları...
Trabzon’da ’DESTAN’ yazdı!
Trabzon'da 'DESTAN' yazdı!
Cimbom Rams’ta dört dörtlük!
Cimbom Rams'ta dört dörtlük!
Beşiktaş yuvasında dört dörtlük!
Beşiktaş yuvasında dört dörtlük!
Cimbom evinde son dakikalarda güldü!
Cimbom evinde son dakikalarda güldü!
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!
Tsubasa değil, tıka basa! 130 kiloluk forvet
Tsubasa değil, tıka basa! 130 kiloluk forvet
Antalyasporlu Sagiv Yehezkel gözaltına alındı!
Antalyasporlu Sagiv Yehezkel gözaltına alındı!
Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor
Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor
Sahalara geri dönüyor
Sahalara geri dönüyor
Süper Lig’de yabancı oyuncu kuralı değişti!
Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı değişti!
Fenerbahçe’den gol şov!
Fenerbahçe'den gol şov!
Leonardo Bonucci İstanbul’da
Leonardo Bonucci İstanbul'da
Daha Fazla Video Göster