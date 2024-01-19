19 Ocak 2024, Cuma
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Trabzon'da 'DESTAN' yazdı! Trabzonspor 3-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU)
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam etti. Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Trabzonspor, sahasında Manisa'yı konuk etti. Fırtına genç yıldızı Enis Destan'ın şov yaptığı maçta 3-1'lik galibiyet alarak bir üst tura yükseldi. İşte gol anları...