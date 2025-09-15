15 Eylül 2025, Pazartesi

THY Pilotundan Erkek Basket Milli Takımına anons sürprizi: Umut ve gurur yaşattınız

THY Pilotundan Erkek Basket Milli Takımına anons sürprizi: "Umut ve gurur yaşattınız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 19:13
EuroBasket 2025 finalinde Almanya’ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalya sahibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi Türkiye’ye döndü. Millilerin göstermiş olduğu başarıdan ötürü uçağın kaptan pilotu teşekkür anonsunda bulundu.
