THY Pilotundan Erkek Basket Milli Takımına anons sürprizi: "Umut ve gurur yaşattınız"

EuroBasket 2025 finalinde Almanya’ya 88-83 mağlup olarak gümüş madalya sahibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi Türkiye’ye döndü. Millilerin göstermiş olduğu başarıdan ötürü uçağın kaptan pilotu teşekkür anonsunda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN