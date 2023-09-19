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TFF'den Stefan Kuntz açıklaması!

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Giriş: 19.09.2023 11:15
TFF'den Stefan Kuntz açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, "Başkan Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'u toplantı yapmak için çarşamba günü Riva'ya davet etti." ifadesi kullanıldı.
TFF’den Stefan Kuntz açıklaması!
TFF'den Stefan Kuntz açıklaması!
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