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Stefan Kuntz dönemi sona erdi

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Giriş: 17.09.2023 15:28
Son dakika haberi...Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ile Eskişehir'de berabere kalınmasının ardından özel maçta Japonya'ya mağlup olması sonrası Alman teknik adam Stefan Kuntz'un görevine son verildi.
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Stefan Kuntz dönemi sona erdi
Stefan Kuntz dönemi sona erdi
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