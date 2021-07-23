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Transferi canlı yayında duyurdu: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2021 20:09
Güncelleme:23.07.2021 20:11
Beşiktaş ile Galatasaray'ın transferini uzun süredir bitirmek için uğraştığı Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşan takım siyah-beyazlılar oldu. Son dakika transfer gelişmesinin ayrıntılarını ise A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında aktardı. Dikme, Beşiktaş'ın yılzdız futbolcuyla 3+1 yıllığına anlaşma sağladığını, Leicester City ile bonservis pazarlığına devam edildiğini duyurdu.

Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşan takım belli oldu. Uzun süredir iki takımın da transferini bitirmek için uğraş verdiği Cezayirli yıldızın yeni rotası siyah-beyazlı kulüp oldu.

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre, Beşiktaş, Ghezzal'ın menajeri Anoir Fazuli ile yaptığı son görüşmede 3+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştı. Beşiktaş, 2.2 milyon Euro net maaş + bonuslar teklifini, 2.5 milyon Euro + bonuslar olarak arttırdı.

Beşiktaş'ın Ghezzal ile anlaşmasının ardından bonservisini elinde bulunduran Leicester City ile pazarlıklarına hız verdi. Siyah-beyazlı kulübün kısa süre içerisinde İngiliz ekibiyle de anlaşma sağlaması bekleniyor. İngiliz ekibin, Cezayirli futbolcu için 3.5-4 milyon avro arası bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

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