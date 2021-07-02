Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe yeni hocasını Vitor Pereira oldu

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Vitor Pereira sarı lacivertlilerin yeni hocası oldu. Konuya ilişkin kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" ifadelerine yer verildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. Konuya ilişkin kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

PEREIRA'DAN İLK AÇIKLAMA: FENERBAHÇE BENİM İÇİN YARIM KALMIŞ BİR AŞKTI.

Vitor Pereira: "Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım. Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." ifadelerini kullandı.