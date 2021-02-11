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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı öncesi canlı yayında flaş Cenk Tosun açıklaması Giriş: 11.02.2021 20:26 Güncelleme:11.02.2021 20:27 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Kadrodaki rotasyonla ilgili konuşan Yalçın, "Cenk Tosun çok hazır değil henüz. Ancak Aboubakar ve Cyle Larin üst üste ağır maçlar oynadılar. Bugün için Cenk Tosun orayı dolduracaktır. Rotasyon cümlesine katılmıyorum. Oynayan oyuncularımız sahada." ifadelerini kullandı. DİĞER