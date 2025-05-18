18 Mayıs 2025, Pazar
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Şampiyonluk kutlamasında Osimhen'e stadyumu inleten tezahürat
Süper Lig’de bitime 3 hafta kala takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde zirvede oturan ve 4 gün önce Gaziantep’te Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldıran Galatasaray, bu akşam RAMS Park’ta Kayserispor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar bu maçta Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Galatasaray bu sezonu şampiyon tamamladı ve 2000'li yıllarda üst üste 3 sezon aralıksız şampiyon olabilen tek takım olarak tarihe geçti. Şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar, hep bir ağızdan Osimhen'e stadyumda tezahürat ve sevgi gösterilerinde bulundu.