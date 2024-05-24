Olaylı derbi soruşturması! 3 isim adli kontrolle serbest bırakılmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe’de görevli Emre Kartal İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. 3 isim adli kontrolle serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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