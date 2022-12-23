Obradovic Fenerbahçelileri üzdü: Sarı-lacivertliler evinde Partizan'a mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Eurolegue'in 15'inci hafta karşılaşmasında Sırbistan ekibi Partizan'a sahasında 73-72 yenilerek 5'inci mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da 2013-2020 yılları arasında başantrenörlük yapan, bu süreç içerisinde sarı-lacivertli ekibe ilk Euroleague şampiyonluğunu yaşatan Partizan'ın başantrenörü deneyimli koç Zeljko Obradovic, 2020 yılının ardından ilk defa resmi bir maçta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na geldi.