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Neymar resmen Al Hilal'de!

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Giriş: 15.08.2023 20:05
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilale transfer oldu.
Neymar resmen Al Hilal’de!
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