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Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi! TFF'den resmi açıklama geldi

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Giriş: 20.09.2023 15:24
Riva'da Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelen Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görüşmenin ardından tesislerden ayrıldı. Görüşme sonrası TFF, Kuntz ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
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