22 Ekim 2023, Pazar
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Mario Balotelli'den Filistin'e "One Minute" videolu destek! Başkan Erdoğan'ın konuşmasını paylaştı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail-Hamas savaşı devam ediyor. İşgalci İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirirken, bazı ünlü isimler katliama sessiz kalmadı. Son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009 yılında Dünya Ekonomik Forumu Moderatörü David Ignatius ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında geçen "One Minute" videosunu paylaştı. Yıldız isim, bu paylaşımıyla Filistin'in yanında olduğunu gösterdi.