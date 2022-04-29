29 Nisan 2022, Cuma
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Liverpool Jurgen Klopp ile devam dedi! 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu.Klopp, Liverpool ile sözleşmesinin 2024 yılında bitmesi sonrası bir süre dinlenmek amacıyla takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etmişti.