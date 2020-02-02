02 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
02.02.2020

Köpek sahaya girdi maç durdu |Video

Tunceli'de Dersimspor ile Siirt İl Özel İdarespor karşılaşmasında sahaya giren köpek, maçın durmasına sebep oldu.

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Dersimspor sahasında Siirt İl Özel İdarespor'u konuk etti. Tunceli Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 37'nci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından gelen sokak köpeği sahaya girdi.

KÖPEK SAHAYA GİRDİ

Maçın hakemi köpeğin sahaya gelmesiyle maça ara vererek, köpeğin çıkarılmasını istedi. Bu sırada Dersimsporlu 2 futbolcu köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarmak isterken, futbolcular köpeğin tepkisiyle karşılaştı. Sahada yaklaşık 10 dakika dolaşan köpek, stadyumun açık kapısından çıktı. Köpeğin uzaklaşmasıyla maçın hakemi karşılaşmayı sürdürdü.

Karşılaşma Siirt İl Özel İdaresispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Köpek sahaya girdi maç durdu
Köpek sahaya girdi maç durdu
GalatasarayKobe Bryant'ı unutmadı
GalatasarayKobe Bryant'ı unutmadı
Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle!
Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle!
Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı |CANLI
Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı |CANLI
Vedat Muriç'in pozisyonu penaltı mı?
Vedat Muriç'in pozisyonu penaltı mı?
Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! TS FB CANLI
Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! TS FB CANLI
Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti
Çaykur Rizespor Beşiktaş maç özeti
Derbi öncesi son dakika gelişmesi
Derbi öncesi son dakika gelişmesi
Çaykur Rizespor Beşiktaş |CANLI
Çaykur Rizespor Beşiktaş |CANLI
Hagi, Rangers'ta...
Hagi, Rangers'ta...
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı
Sergen Yalçın’ın ilk sözleri…
Sergen Yalçın’ın ilk sözleri…
Daha Fazla Video Göster