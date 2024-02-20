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Kartal yuvasında kanatlandı! Beşiktaş 2-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 20.02.2024 09:02
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u ağırladı. Kartal kritik mücadelede Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
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