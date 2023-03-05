Jorge Jesus'tan 'Sevilla' açıklaması: Turnuvanın Real Madrid'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oldukları ve 2-1 kazandıkları maçtan mutlu ayrıldıklarını söyledi. "Bizim için en önemlisi Türkiye ligi." diyen Jesus, "Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım. Bu turnuvanın Real Madrid'i diyebiliriz. Şansımız az gözükse de kendimize inanıyoruz." diye konuştu.