İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imzayı attı ve hislerini paylaştı! İşte o anlar...

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe bir transfere daha imza attı. Sarı-lacivertliler Attila Szalai, Osayi-Samuel ve Mesut Özil'in ardından, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 4.5 yıllık imza atan 25 yaşındaki oyuncu, Çubuklu'yu giydi ve açıklamalarda bulundu. İrfan Can, "Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.