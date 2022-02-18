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Hıncal Uluç'tan Galatasaray açıklaması: Avrupa'ya gitse ne olacak?

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Giriş: 18.02.2022 22:40
Taraftarlarına üzücü gibi bir sezon yaşatan Galatasaray'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından A Spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan sitem dolu açıklamalar geldi. Uluç, "Tek umudu kupayken Denizlispor'a elenen Galatasaray, Avrupa'ya gitse ne olacak?" ifadelerine yer verdi.
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