18 Şubat 2022, Cuma
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Hıncal Uluç'tan Galatasaray açıklaması: Avrupa'ya gitse ne olacak?
Taraftarlarına üzücü gibi bir sezon yaşatan Galatasaray'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından A Spor yorumcusu Hıncal Uluç'tan sitem dolu açıklamalar geldi. Uluç, "Tek umudu kupayken Denizlispor'a elenen Galatasaray, Avrupa'ya gitse ne olacak?" ifadelerine yer verdi.