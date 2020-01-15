Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu A Haber'e anlattı

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı "Türk sporu için el ele" sloganıyla Ankara'da buluştu. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ev sahipliği yapıyor. Kulüpler Birliği yasası çıkacak mı? Kulüpler Birliği yasası çalışmaları ne aşamada? Detayları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Spor editörü Ali Baransel'e anlattı.