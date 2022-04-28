Galatasaray'da iki büyük transfer bombası! Biri yerli biri yabancı olacak! Başkan adayı Metin Öztürk duyurdu

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk seçimler öncesi transfer ve teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Öztürk iki flaş transferlerinin olacağını söylerken, bu transferlerin birinin yabancı birinin ise yerli olacağını ifade etti. Öztürk ayrıca teknik direktör konusundaki favori ismini de açıkladı.