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28.09.2019
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme! Canlı yayında açıkladı: Kadroda yoklar |Video
Son dakika haberi: Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Galatasaray cephesinden son gelişmeleri paylaşan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Andone ve Donk'un maç kadrosunda olmayacağını söyledi. Çorlu ayrıca Seri'nin yedek başlayacağını ve yerine Lemina'nın ilk 11'de çıkacağını belirtti.
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