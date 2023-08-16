16 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray'da bomba! 20 milyon euroluk yıldız hedefte

Galatasaray'da bomba! 20 milyon euroluk yıldız hedefte

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2023 16:52
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, orta saha mevkisine transfer için tüm şartları zorluyor. Bu bölge için yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekibin bu bölge için hedefindeki isim ortaya çıktı. Galatasaray, 20 milyon euro değerindeki futbolcu için tüm şartlarını zorluyor.
Galatasaray’da 20 milyon euroluk yıldız hedefte
Galatasaray'da 20 milyon euroluk yıldız hedefte
Temsilcilerimizin Avrupa sınavı sürüyor
Temsilcilerimizin Avrupa sınavı sürüyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a Rashica çalımı!
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rashica çalımı!
Neymar resmen Al Hilal’de!
Neymar resmen Al Hilal'de!
Ahmet Nur Çebi’ye büyük şok!
Ahmet Nur Çebi'ye büyük şok!
Kartal’ın Fernandes’i var!
Kartal'ın Fernandes'i var!
Transfer döneminde dört büyüklerin bilançoları
Transfer döneminde dört büyüklerin bilançoları
Fenerbahçe Fred’in maliyetini açıkladı!
Fenerbahçe Fred'in maliyetini açıkladı!
14 yaşında karting’de Türkiye’yi temsil ediyor
14 yaşında karting’de Türkiye’yi temsil ediyor
Türk futbolunun beyefendisi: Seba
Türk futbolunun beyefendisi: Seba
Cimbom Kayseri’de yenişemedi
Cimbom Kayseri'de yenişemedi
Talisca’nın hareketi sonrası saha savaş alanına döndü
Talisca'nın hareketi sonrası saha savaş alanına döndü
Daha Fazla Video Göster