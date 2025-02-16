Galatasaray’a, Rize’de coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma için akşam saatlerinde özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na geldi. Galatasaraylı taraftarlar, kafileyi havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra konuklayacağı otele doğru yola çıktı.

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