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Galatasaray’a, Rize’de coşkulu karşılama

Galatasaray'a, Rize'de coşkulu karşılama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.02.2025 21:54
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşma için akşam saatlerinde özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na geldi. Galatasaraylı taraftarlar, kafileyi havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra konuklayacağı otele doğru yola çıktı.
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