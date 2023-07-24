Galatasaray Zaha transferini resmi olarak duyurdu! İşte anlaşmanın detayları...

Galatasaray, Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin avro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.