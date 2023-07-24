24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray Zaha transferini resmi olarak duyurdu! İşte anlaşmanın detayları...

Galatasaray Zaha transferini resmi olarak duyurdu! İşte anlaşmanın detayları...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2023 22:43
Galatasaray, Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin avro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.
Galatasaray Zaha’yı resmen duyurdu!
Galatasaray Zaha'yı resmen duyurdu!
Zaha hangi takımlarda oynadı?
Zaha hangi takımlarda oynadı?
Wilfried Zaha İstanbul’da!
Wilfried Zaha İstanbul'da!
Bakambu Galatasaray’da! Maliyeti...
Bakambu Galatasaray'da! Maliyeti...
Aslan’dan F.Bahçe’ye ’Ali Cabbar’ göndermesi
Aslan'dan F.Bahçe'ye 'Ali Cabbar' göndermesi
G.Saray’dan F.Bahçe’ye yılın çalımı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın çalımı
Emrecan Uzunhan’a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Azerbaycanlı Türk rakibinin formasındaki bayrağı öptü
Azerbaycanlı Türk rakibinin formasındaki bayrağı öptü
PSG’ye Mbappe şoku
PSG'ye Mbappe şoku
Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı!
Aslan ile Kanarya’nın transfer savaşı!
Daniel Amartey resmen Beşiktaş’ta!
Daniel Amartey resmen Beşiktaş'ta!
Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Daha Fazla Video Göster