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Galatasaray Paul Pogba’yı sağlık kontrolünden geçirmiş! Tarihi kriz direkten döndü

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Giriş: 13.09.2023 10:51
Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da büyük krizin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, Paul Pogba'yı Fransa'da sağlık kontrolünden geçirdiği ancak kulüp doktorlarının olumsuz rapor verdiği belirtildi. Fransız futbolcu doping kullandığı iddiasıyla geçici olarak futboldan men edildi.
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