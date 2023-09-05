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Galatasaray Ndombele'yi İstanbul'a getirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi mücadele edecek Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın Fransız ön liberosu Tanguy Ndombele için girişimlerini sıklaştırmıştı.
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Tanguy Ndombele İstanbul'a geldi.
Paris'ten özel uçakla gelen Fransız futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaparken, karşılamaya az sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar da geldi.
Başarılı oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Tanguy Ndombele, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.
2022-2023 sezonunda kiralık olarak İtalyan ekibi Napoli forması giyen 26 yaşındaki orta saha, 12'si ilk 11 olmak üzere toplamda 40 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
"KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI"
Sarı-kırmızılılar, KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verdi:
"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.