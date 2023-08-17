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Galatasaray… Fenerbahçe… Beşiktaş... Üç büyükler arasında transfer rekabeti | Hangi takım hangi oyuncuyu istedi? Kim aldı?

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Giriş: 17.08.2023 13:56
Hangi takım hangi oyuncuyu istedi? Kim aldı? A Spor Spikeri Ömer Saraç spordaki gelişmeleri aktardı.
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