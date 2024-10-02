FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında takımlar soyunma odasına gitti

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçının 2'nci dakikasında sahaya tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu ve hakemlerin de uyarısıyla ekipler soyunma odasına gitti.Öte yandan maçta ilk maçta düdüğün ardından iki ekip tarafı da küfürlü tezahüratlarda bulunduğu gözlendi.

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